Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы. Об этом сообщает агентство "БелТА".
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Лукашенко пообещал «выкрутиться» без кредитов России

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Лукашенко: Белоруссия «как-нибудь выкрутится» без денег России

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Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

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Белоруссия захотела «выкрутиться» без российских денег

Lenta.ru09:06

Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Газета.Ru06:37

Лукашенко: Белоруссия выкрутится и без российских кредитов

News.ru06:12

Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР

РИА Новости06:06
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Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Политика

Лукашенко заявил об антибелорусском давлении на Путина

Президент России Владимир Путин испытывает жесточайшее антибелорусское давление со стороны своего ближайшего окружения.
Forbes 05:30
Музыка

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Piter.tv 01:41
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Общество

От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от компании «СУПТР-10» о привлечении к обязательствам на сумму более 34 млрд руб. основателя обанкротившейся «Группы Е4» Михаила Абызова, а также двух ее сотрудников.
РБК 07:08
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Общество

Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

Газета.Ru 09:16
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор 02:43
Общество

РФ приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо

Топливная компания ТВЭЛ проинформировала иранскую сторону, что до выполнения условий работы по перепрофилированию завода приостановили.
Политика Сегодня 09:53
Кино

Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Игромания.ру 08:39
Общество

В Крыму сделали 31 декабря выходным днем

В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».
Lenta.ru 09:52
Политика

«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит

Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Rambler News Service вчера в 14:37
Кино

«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru вчера в 21:36
Общество

Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

РИА Новости вчера в 09:28
Политика

Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросит комитет конгресса по судебным делам подготовить документы для импичмента Дональда Трампа.
РИА Новости 10:02
Авто

Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%

В ноябре 2019 года продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 6,4% до 156 848 единиц.
Автоновости дня 04:27
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
Экономика

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:53
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Политика

Медведев пообещал не закрывать YouTube

«YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.
Коммерсантъ 04:44
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Мужчина разбил 14 автомобилей в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга за рулем Audi A7 утром 5 декабря стал виновником ДТП на Выборгском шоссе города, в результате которого пострадали 14 автомобилей.
Газета.Ru 09:46
Происшествия

Бийчанке, убившей свою 11-месячную дочь, дали 15 лет тюрьмы

Московский Комсомолец вчера в 22:22
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Владимир Путин наградил волонтера из Казани

Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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