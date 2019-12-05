Экономика
Газета.RuЛукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы. Об этом сообщает агентство "БелТА".
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Футбол
Артем Дзюба: «Всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин»
Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов — пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков.
Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди
Футбол
Слуцкий может возглавить греческий АЕК
Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в одесском колледже выросло до 24
Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 24 человек.
Происшествия
В Калуге семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Общество
ГИБДД готовит изменения в теоретический экзамен на права
Количество теоретических задач в экзамене для получения водительских прав значительно вырастет.
Происшествия
ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель
Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Биатлон
Миронова показала лучший ход среди россиянок в индивидуальной гонке
Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд показала лучшее время на лыжне в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг подписание контракта с Дзюбой
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не подписывал новый контракт. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
Игры
Microsoft разрабатывает бездисковую версию Xbox следующего поколения
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Политика
В Верховной Раде призвали возобновить авиасообщение с Россией
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Качура заявил о необходимости возобновления авиасообщения с Россией.
Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Политика
Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу
Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
Политика
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Политика
США ввели новые санкции против России
Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний.
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Общество
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Общество
В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
Футбол
«Урал» и «Спартак» ведут переговоры по Меркулову
Как стало известно matchtv.ru, московский «Спартак» и «Урал» вступили в переговоры по трансферу левого защитника «шмелей» Михаила Меркулова.
Политика
В СБУ заявили о задержании члена «Единой России» в Херсонской области
Служба безопасности Украины сообщила о задержании члена "Единой России" Игоря Кучерявого.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Культура
Ургант отреагировал на «резкое» высказывание актёра Певцова о Познере
Политика
Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе
Только президент Франции Эммануэль Макрон ответил на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, это вынуждает РФ принимать меры для защиты, заявил в ходе совещания по военной тематике президент России Владимир Путин.