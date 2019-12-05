Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы. Об этом сообщает агентство "БелТА".
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Белоруссия захотела «выкрутиться» без российских денег

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Число пострадавших при пожаре в одесском колледже выросло до 24

Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 24 человек.
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Количество теоретических задач в экзамене для получения водительских прав значительно вырастет.
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ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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Миронова показала лучший ход среди россиянок в индивидуальной гонке

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд показала лучшее время на лыжне в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
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Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
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Гендиректор «Зенита» опроверг подписание контракта с Дзюбой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не подписывал новый контракт. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
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Microsoft разрабатывает бездисковую версию Xbox следующего поколения

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Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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В Верховной Раде призвали возобновить авиасообщение с Россией

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Качура заявил о необходимости возобновления авиасообщения с Россией.
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В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03 декабря в 03:31
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Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Политика

Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
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Политика

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
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Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором

Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
3DNews вчера в 01:55
Политика

США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний.
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Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

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Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
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«Урал» и «Спартак» ведут переговоры по Меркулову

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В СБУ заявили о задержании члена «Единой России» в Херсонской области

Служба безопасности Украины сообщила о задержании члена "Единой России" Игоря Кучерявого.
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Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
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Ургант отреагировал на «резкое» высказывание актёра Певцова о Познере

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Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе

Только президент Франции Эммануэль Макрон ответил на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, это вынуждает РФ принимать меры для защиты, заявил в ходе совещания по военной тематике президент России Владимир Путин.
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В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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