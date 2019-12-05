Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Общество В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь".

Экономика Новосибирская область в 2020 году получит 700 млн рублей на достройку проблемных домов Новосибирская область получит в 2020 году 700 млн рублей федеральных средств через Фонд защиты прав участников долевого строительства, еще 283 млн рублей будет выделено из регионального бюджета, сообщила в четверг пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области.

Экономика Госдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года.

Политика МИД РФ ответил на «план Б» Зеленского по Донбассу Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины на форуме в Лондоне заявил, что на случай отсутствия прогресса в урегулировании на востоке Украины после саммита в Париже, у Киева есть «план Б».

Общество Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".

Происшествия Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.