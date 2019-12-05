Экономика
Газета.RuЛукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы. Об этом сообщает агентство "БелТА".
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Политика
Посол РФ в Вашингтоне отреагировал на новые санкции
Ранее стало известно, что американский Минфин ввел санкции против России в связи с кибербезопасностью.
Происшествия
В Чите столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись в пятницу в Черновском районе Читы.
Шоу-бизнес
Сябитова отомстила Гузеевой за годы унижений на «Давай поженимся»
Роза Сябитова пожаловалась на соведущую Ларису Гузееву в своем инстаграме. Они ведут телепередачу уже больше десяти лет.
Общество
В США умер бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, который бежал из СССР при помощи ЦРУ в 1980 году, скончался в возрасте 73 лет.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Хоккей
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь".
Экономика
Новосибирская область в 2020 году получит 700 млн рублей на достройку проблемных домов
Новосибирская область получит в 2020 году 700 млн рублей федеральных средств через Фонд защиты прав участников долевого строительства, еще 283 млн рублей будет выделено из регионального бюджета, сообщила в четверг пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области.
Общество
Американский скафандр вновь прохудился в открытом космосе
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Общество
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули свои посты
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле огорчилась из-за плохого приема на «Золотом граммофоне»
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
Армия и оружие
В Донбассе погибли украинские диверсанты, готовившие провокацию
На линии соприкосновения в Донбассе погибли двое полковников спецназа Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили провокацию.
Происшествия
На Кубани мужчина зарезал жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь
Подозреваемый рассказал, что долгое время между ним и тёщей происходили конфликты. 4 декабря мужчина приехал в дом к родственникам.
Экономика
Госдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года.
Политика
МИД РФ ответил на «план Б» Зеленского по Донбассу
Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины на форуме в Лондоне заявил, что на случай отсутствия прогресса в урегулировании на востоке Украины после саммита в Париже, у Киева есть «план Б».
Политика
Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Технологии
Корабль для доставки викингов в Вальхаллу обнаружили в Норвегии
Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружили корабль для доставки душ викингов в Вальхаллу.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
Российский сегмент компании KIA поделился подробностями о том, какие автомобили поступят в 2020 году на продажу в автосалоны.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Происшествия
Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга
Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Общество
С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах
С 1 января в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане проходит эксперимент по налогообложению самозанятых граждан, которые зарабатывают менее 2,4 млн рублей в год.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.