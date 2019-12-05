Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн. Об этом пишет агентство «БелТА» 5 декабря.

Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

Кино Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» не выйдет никогда Знаменитый актер Виктор Сухоруков, полюбившийся зрителю после выхода фильмов «Брат» и «Брат 2», рассказал изданию «Радио Sputnik», почему никогда не выйдет фильм «Брат 3». Актер не исключает, что может появиться лента с таким названием, но это будет новое кино.

Политика Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.

Спорт Медведев прокомментировал проблему допинга в России В российском спорте существует проблема с применением запрещенных препаратов, а это неприемлемо, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции с тележурналистами.

Футбол ЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.

Шоу-бизнес Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.

Здоровье На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств "В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.

Политика Россия высылает болгарского дипломата Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.

Политика В Раде подрались депутаты из партии Зеленского Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.

Политика Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Происшествия В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.