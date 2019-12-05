Белоруссия полагается исключительно на свои возможности и ресурсы и не будет просить у России финансовой поддержки. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с членами белорусского парламента. Уже заговорили про последний транш Евразийского банка.

Лукашенко: Белоруссия выкрутится и без российских кредитов

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