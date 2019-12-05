Экономика

News.ruNews.ruЛукашенко: Белоруссия выкрутится и без российских кредитов

Белоруссия полагается исключительно на свои возможности и ресурсы и не будет просить у России финансовой поддержки. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с членами белорусского парламента. Уже заговорили про последний транш Евразийского банка.
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Белоруссия захотела «выкрутиться» без российских денег

Lenta.ru05 декабря в 09:06

Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Газета.Ru05 декабря в 06:37

Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

Известия05 декабря в 07:00

Лукашенко пообещал «выкрутиться» без кредитов России

Взгляд.ру05 декабря в 06:45

Лукашенко: Белоруссия «как-нибудь выкрутится» без денег России

Телеканал 360°05 декабря в 07:34

Лукашенко: Белоруссия выкрутится и без российских кредитов

News.ru05 декабря в 06:12

Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР

РИА Новости05 декабря в 06:06
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

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В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.
РИА Новости 08:52
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В Нижнем Новгороде при наезде автомобиля пострадали девять пешеходов

В Нижнем Новгороде столкнулись четыре автомобиля, один из них наехал на пешеходов.
RT на русском 10:34
Общество

Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки

Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
Интерфакс 07:45
Политика

На переговорах Путина и Лукашенко погас свет

Во время переговоров президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко погас свет.
Lenta.ru 08:35
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа и пожаре в жилом доме в Тюмени

ТАСС 09:58
Происшествия

В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

РБК 10:23
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
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Названы продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Вести.Ru 04:15
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Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации

Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.
RT на русском 10:12
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Брежнева пошутила о романе со Светлаковым

URA.Ru 07:55
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Ученые доказали существование Бога

Shraibikus News 02:27
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Футбол

«ЦСКА» упустил победу над «Краснодаром» в 19-м туре РПЛ

REGNUM 10:37
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
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Музыка

Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Американская певица Тейлор Свифт заработала $185 млн за 2019 год и стала самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes.
Интерфакс вчера в 22:27
Политика

Аксенов жестко ответил на призыв провести марш на Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов порекомендовал авторам идеи провести марш на полуостров не нарушать законы РФ.
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Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
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Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
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Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска

Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
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Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
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В России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия вчера в 23:56
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Дочь Любови Успенской получила новую травму

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Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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