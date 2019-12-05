Экономика
News.ruЛукашенко: Белоруссия выкрутится и без российских кредитов
Белоруссия полагается исключительно на свои возможности и ресурсы и не будет просить у России финансовой поддержки. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с членами белорусского парламента. Уже заговорили про последний транш Евразийского банка.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Происшествия
В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.
Происшествия
В Нижнем Новгороде при наезде автомобиля пострадали девять пешеходов
В Нижнем Новгороде столкнулись четыре автомобиля, один из них наехал на пешеходов.
Общество
Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки
Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
Политика
На переговорах Путина и Лукашенко погас свет
Во время переговоров президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко погас свет.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Спорт
Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации
Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.
Космос
Ученые доказали существование Бога
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Музыка
Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Американская певица Тейлор Свифт заработала $185 млн за 2019 год и стала самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes.
Политика
Аксенов жестко ответил на призыв провести марш на Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов порекомендовал авторам идеи провести марш на полуостров не нарушать законы РФ.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Кино
Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман
В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Музыка
Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска
Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
Наука
В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг
Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской получила новую травму
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.