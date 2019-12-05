Экономика
News.ruЛукашенко: Белоруссия выкрутится и без российских кредитов
Белоруссия полагается исключительно на свои возможности и ресурсы и не будет просить у России финансовой поддержки. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с членами белорусского парламента. Уже заговорили про последний транш Евразийского банка.
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Политика
Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину
Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Общество
Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку
Кунцевский суд Москвы приговорил блогера Егора Жукова к трём годам годам лишения свободы условно, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Общество
Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму
По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Общество
Названы самые популярные у россиян породы собак
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым
Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
Авто
Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Экономика
Чубайса заподозрили в желании «наложить лапу» на пенсии россиян
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс имеет твердое намерение нажиться на пенсионных деньгах россиян, используя их для проектов госкомпании.
Здоровье
Сотрудники ОДКБ в Екатеринбурге готовят новое обращение к Куйвашеву
Сотрудники ОДКБ написали открытое обращение, где рассказали о низких зарплатах врачей и медицинского персонала.
Политика
В Белоруссии рассказали о несогласованных вопросах по интеграции с РФ
У Москвы и Минска осталось 16 вопросов, которые требуют согласования, по всем интеграционным дорожным картам.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
Происшествия
Появилось видео нападения хоккеиста Зайцева на бывшую жену
Пропустив матч в НХЛ, Зайцев приехал в Москву и явился к дому бывшей жены, где подкараулив ее с детьми, устроил потасовку.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Армия и оружие
Армия Сирии отразила новую атаку «Ан-Нусры» в сирийском Идлибе
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Общество
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его.
Футбол
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают свежее фото Пугачевой и Дружининой
Некоторые поклонники решили, что певица выглядит старше актрисы Недавно Алла Пугачева приняла участие в съемках телешоу "Сегодня вечером", ведущим которого на сегодняшний день является ее муж Максим Галкин.
Общество
ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе возросло
Ранее стало известно, что пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы произошел 4 декабря.
Шоу-бизнес
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Наука
Мумия древнего щенка в Якутии привела ученых в замешательство
Учёные изучают мумию щенка, которой 18 тысяч лет.