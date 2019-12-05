Экономика

News.ruNews.ruЛукашенко: Белоруссия выкрутится и без российских кредитов

Белоруссия полагается исключительно на свои возможности и ресурсы и не будет просить у России финансовой поддержки. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с членами белорусского парламента. Уже заговорили про последний транш Евразийского банка.
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Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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