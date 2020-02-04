Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию.
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Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Газета.Ru11:47

Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

РБК05:12

Лукашенко заявил, что период холода в отношениях США и Белоруссии окончен

Телеканал 360°04:45

Лукашенко заявил, что «период холода» в отношениях с США закончился

РИА Новости05:10

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Lenta.ru04:28

Лукашенко объявил о конце «периода холода» между Белоруссией и США

Известия04:00

Лукашенко оценил реакцию на визит Помпео в Минск

RT на русском03:51
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Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Известия 20:09
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
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Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети

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На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
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Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу

Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
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Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
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Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
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