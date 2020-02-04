Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Общество Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Шоу-бизнес Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.

Здоровье В Минздраве заявили о готовности Тюмени к приёму россиян из Уханя Медицинские подразделения и реабилитационный центр в Тюмени готовы к приёму россиян, которые в скором времени прибудут самолётами ВКС РФ из китайского города Ухань, откуда были вывезены в связи с распространением коронавируса.

Общество Из-за коронавируса в России подорожают гаджеты Закрытие производств в КНР по причине вспышки коронавируса может привести к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.

Политика Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома» Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Общество Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками Как работают системы Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из "тюремных call-центров", сообщил представитель "T2 РТК Холдинга" (работает под брендом Tele2).

Армия и оружие Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии «США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Спорт Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.

Хоккей Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.