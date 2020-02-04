Политика
Газета.RuЛукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию.
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Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Авто
Показали новый Mitsubishi Outlander
В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Общество
В России могут изменить правила общения коллекторов с должниками
В России сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен, у них может появиться возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.
Здоровье
Россия направила в страны ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса
Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) получили средства лабораторной диагностики нового типа коронавируса, передает "Газета.ru" со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Экономика
Продлить действие ЕНВД еще на три года предлагают законодатели ЕАО
Депутаты предлагают продлить действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 1 января 2024 года.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Политика
США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами
Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Общество
Корпорация «Иркут» опубликовала видео о производстве МС-21
Видео о создании самолета МС-21 – от вытачивания первой детали до летных испытаний – опубликовано на официальном YouTube-канале корпорации «Иркут».
Здоровье
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 490 человек
Количество погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 490 человек, сообщается на сайте Национального комитета по здравоохранению КНР.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Общество
Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения
В конце января Дубилет представил результаты пробной переписи, согласной которой численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн - до 37 млн человек.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
Авто
Обновленная Lada Granta породнится с «Нивой»
Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.
Происшествия
Экс-главу службы безопасности Березовского осудили за оборот оружия
Самарский областной суд во вторник приговорил к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима экс-главу службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщили РИА Новости в суде.
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе
Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Общество
В Британии нашли более 40 скелетов со связанными руками
42 неглубокие могилы, в которых находились скелеты со связанными руками, обнаружены в британском городе Бакингем во время строительства дома, сообщает Livescience.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.