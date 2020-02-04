Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию.
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