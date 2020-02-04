Местные СМИ подчеркивают, что Лукашенко хочет самых честных добрых и дружеских отношений с братским народом, пишет Федеральное агентство новостей.

Лукашенко надеется на честные отношения с Россией

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