Политика

ФедералПрессФедералПрессЛукашенко надеется на честные отношения с Россией

Местные СМИ подчеркивают, что Лукашенко хочет самых честных добрых и дружеских отношений с братским народом, пишет Федеральное агентство новостей.
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Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

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Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Lenta.ru04:28

Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

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Лукашенко заявил, что «период холода» в отношениях с США закончился

РИА Новости05:10

Лукашенко поставил отношения с Кремлём на «семёрку»

News.ru11:24

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Известия04:00

Лукашенко оценил реакцию на визит Помпео в Минск

RT на русском03:51
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Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

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Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
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Танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
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Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
РБК 20:01
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Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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«Первый канал» отказался от трансляции премии «Оскар»

ToDay News Ufa 12:21
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus, сообщает «Российская газета».
Мой Брянск 12:18
Гаджеты

Бренд Xiaomi представил смартфон Poco X2

Poco, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал новый смартфон Poco X2. Устройство получило квадрокамеру и двойную дыру в дисплее.
News.ru 03:35
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru 10:44
Здоровье

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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

ТАСС 18:38
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361

Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
ТАСС 02 февраля в 18:57
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Румменигге: «Однажды Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите»

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, как экс-наставник команды Хосеп Гвардиола хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

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Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству

Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

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Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
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Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
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Комментатор Розанов рассказал, как борется с раком

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Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

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«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол

В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».
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