Политика
ФедералПрессЛукашенко надеется на честные отношения с Россией
Местные СМИ подчеркивают, что Лукашенко хочет самых честных добрых и дружеских отношений с братским народом, пишет Федеральное агентство новостей.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой»
Танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
Космос
Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников
Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции премии «Оскар»
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus, сообщает «Российская газета».
Гаджеты
Бренд Xiaomi представил смартфон Poco X2
Poco, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал новый смартфон Poco X2. Устройство получило квадрокамеру и двойную дыру в дисплее.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361
Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
Футбол
Румменигге: «Однажды Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите»
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, как экс-наставник команды Хосеп Гвардиола хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Авто
Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале
Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.
Авто
Обновленная Lada Granta породнится с «Нивой»
Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Экономика
Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству
Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Спорт
Комментатор Розанов рассказал, как борется с раком
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Футбол
«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол
В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».