Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV. Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита на завод по производству газетной бумаги, комментируя работу руководства предприятия.
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с чего всё началось
Обращаясь к директору "Завода газетной бумаги" Юрию Луке и одновременно к министру энергетики Белоруссии Владимиру Семашко, Лукашенко посетовал
 на то, что Белоруссии диктуют свои условия другие страны и компании.
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