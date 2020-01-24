с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV. Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита на завод по производству газетной бумаги, комментируя работу руководства предприятия.

Происшествия В Хьюстоне прогремел мощный взрыв Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston.

Политика СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

ЖКХ Тариф на вывоз мусора в Москве увеличился в два раза Власти Москвы подняли стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора населения с 2,34 руб. до 5,23 руб. на 1 кв. м общей площади — в 2,24 раза.

Общество Население России сокращается второй год подряд Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.

Политика Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение Лондона с Евросоюзом по Brexit, на историческом мероприятии, произошедшем в канцелярии британского правительства на Даунинг-стрит 10, присутствовали также делегаты ЕС и сотрудники МИД Британии.