Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV. Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита на завод по производству газетной бумаги, комментируя работу руководства предприятия.
Читать в источнике
Комментировать261

Подробнее о событии

Лукашенко заявил о «поставленной раком» Белоруссии в споре из-за нефти

РБК11:25

Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам

Газета.Ru11:14

«Нас раком поставили по углеводородам». Лукашенко заявил, что Белоруссии надо перестать быть «пушистой и белой» в отношениях с Россией

Фонтанка.Ру10:09

Лукашенко пожаловался по «поставленную раком» Белоруссию

Национальная служба новостей10:27

Лукашенко: «Нас раком поставили по углеводородам»

News.ru10:23

Лукашенко заявил, что Россия поставила Белоруссию «раком»

Московский Комсомолец11:05

Лукашенко рассказал о «поставленной раком» Белоруссии

Lenta.ru09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

РБК 03:27
Киберспорт

Nemiga подписала игрока Hard Legion

CyberSport.ru 09:01
Фигурное катание

Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Lenta.ru 11:06
Армия и оружие

Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана

Политика администрации президента США Дональда Трампа по Ирану подорвала позиции иранского лидера Хасана Роухани, говорится в экспертном докладе Исследовательской службы конгресса США.
РИА Новости 11:18
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Газета.Ru 09:58
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
REGNUM вчера в 02:48
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Политика

Хинштейн призвал принудительно проверить главу Чувашии на вменяемость

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал освидетельствовать главу Чувашской республики Михаила Игнатьева на вменяемость.
Газета.Ru 10:56
Кино

У Андрея Звягицева возникли проблемы с новым фильмом

Трейлер фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева Если судить по описанию, новая работа обладателя «Золотого глобуса» должна была «пройти по грани» и затронуть актуальные для современного российского общества проблемы.
Фильм Про 22 января в 10:20
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском 09:53
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
РИА Новости 10:19
Здоровье

В Китае вылечили первого больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Lenta.ru 08:55
Политика

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
РБК 10:44
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Происшествия

В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши

В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины.
Lenta.ru 08:44
Происшествия

Полуголый мужчина зашел на территорию детского сада в Екатеринбурге

Полуголый мужчина пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге.
Известия 08:30
Политика

Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность

Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
РИА Новости вчера в 22:21
Политика

В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
Piter.tv вчера в 23:55
Авто

Обновленный Mercedes-Benz E-Class. Анонс

В Сети появились первые снимки Mercedes-Benz E-Class, а также новая информация о модифицированном седане.
CarsGuru.net 01:37
Политика

Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.
Реальное время 02:03
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Происшествия

В Пермском крае мать убила двух своих детей

В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Газета.Ru вчера в 03:44
Здоровье

Ивановскую область поделят на 4 медицинских округа

Ивановскую область поделят на 4 медицинских округа с региональными специализированными медцентрами в каждом.
IvanovoNews 05:45
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Вечерняя Москва 02:32
Армия и оружие

Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии

Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.
ФАН 10:10
Технологии

Boston Dynamics делает общедоступным SDK четвероногого робота Spot

iXBT.com 07:13
Армия и оружие

Жилые кварталы Донецка обстреляны тяжёлой артиллерией

Один из жилых районов Донецка не менее получаса находился под обстрелом тяжёлой артиллерии, сообщает 24 января телеграм-канал «WarGonzo».
REGNUM 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное