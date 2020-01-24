Политика
Газета.RuЛукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV. Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита на завод по производству газетной бумаги, комментируя работу руководства предприятия.
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Киберспорт
Nemiga подписала игрока Hard Legion
Фигурное катание
Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Армия и оружие
Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана
Политика администрации президента США Дональда Трампа по Ирану подорвала позиции иранского лидера Хасана Роухани, говорится в экспертном докладе Исследовательской службы конгресса США.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Хинштейн призвал принудительно проверить главу Чувашии на вменяемость
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн призвал освидетельствовать главу Чувашской республики Михаила Игнатьева на вменяемость.
Кино
У Андрея Звягицева возникли проблемы с новым фильмом
Трейлер фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева Если судить по описанию, новая работа обладателя «Золотого глобуса» должна была «пройти по грани» и затронуть актуальные для современного российского общества проблемы.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Происшествия
В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши
В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины.
Происшествия
Полуголый мужчина зашел на территорию детского сада в Екатеринбурге
Полуголый мужчина пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге.
Политика
Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность
Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
Политика
В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
Некоторые участники уже поддержали предложение. В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран.
Авто
Обновленный Mercedes-Benz E-Class. Анонс
В Сети появились первые снимки Mercedes-Benz E-Class, а также новая информация о модифицированном седане.
Политика
Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Происшествия
В Пермском крае мать убила двух своих детей
В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Здоровье
Ивановскую область поделят на 4 медицинских округа
Ивановскую область поделят на 4 медицинских округа с региональными специализированными медцентрами в каждом.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Армия и оружие
Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии
Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Армия и оружие
Жилые кварталы Донецка обстреляны тяжёлой артиллерией
Один из жилых районов Донецка не менее получаса находился под обстрелом тяжёлой артиллерии, сообщает 24 января телеграм-канал «WarGonzo».