Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: Белоруссию «поставили раком по углеводородам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения завода по производству газетной бумаги в Шкловском районе резко высказался о переговорах с Россией по поставкам газа и нефти.
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с чего всё началось
Обращаясь к директору "Завода газетной бумаги" Юрию Луке и одновременно к министру энергетики Белоруссии Владимиру Семашко, Лукашенко посетовал
 на то, что Белоруссии диктуют свои условия другие страны и компании.
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Лукашенко: Белоруссию «поставили раком по углеводородам»

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Александр Лукашенко: «Нас раком поставили по углеводородам, а мы боимся страну защитить!»

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
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