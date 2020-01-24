с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения завода по производству газетной бумаги в Шкловском районе резко высказался о переговорах с Россией по поставкам газа и нефти.

Здоровье Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.

Кино «Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст» В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".

Общество Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.

Политика СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Политика Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского Представители средств массовой информации многого не знают о помиловании Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем президента России Владимира Путина.

Футбол Кокорин согласился перейти в «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Политика Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Фигурное катание Плющенко прокомментировал победу Алиева на чемпионате Европы Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал победу своего соотечественника Дмитрия Алиева на чемпионате Европы по фигурному катанию, ставшей первой для России в мужском катании за восемь лет.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Кино Создатели «Капитана Марвел» приступили к работе над сиквелом Как рассказал источник изданию, представители студии ведут финальные переговоры со сценаристом Меган МакДоннелл, которая сейчас работает над мини-сериалом Marvel Studios "ВандаВижен" (релиз состоится в конце 2020 года на Disney Plus).

Технологии ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.

Здоровье Россиянок предлагают начать вакцинировать от рака В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом.