Политика
КоммерсантъЛукашенко: Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения завода по производству газетной бумаги в Шкловском районе резко высказался о переговорах с Россией по поставкам газа и нефти.
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с чего всё началось
Обращаясь к директору "Завода газетной бумаги" Юрию Луке и одновременно к министру энергетики Белоруссии Владимиру Семашко, Лукашенко посетовал на то, что Белоруссии диктуют свои условия другие страны и компании.Вести.Финанс12:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия
В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Общество
Названа новая должность бывшего гендиректора РКК «Энергия»
Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Политика
СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Политика
Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского
Представители средств массовой информации многого не знают о помиловании Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем президента России Владимира Путина.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Политика
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Марселя» Сансоном
Сансон стал одной из главных трансферных целей «Зенита».
Киберспорт
[Слух] Epileptick1d и Save- покинут Virtus.Pro
Virtus.pro может исключить из своего состава Егора 'epileptick1d' Григоренко и Виталия 'Save-' Мельника.
Фигурное катание
Плющенко прокомментировал победу Алиева на чемпионате Европы
Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал победу своего соотечественника Дмитрия Алиева на чемпионате Европы по фигурному катанию, ставшей первой для России в мужском катании за восемь лет.
Кино
«Дылда» Балагова стал лучшим фильмом 2019 года по версии кинокритиков
В главной номинации «Лучший фильм» победила драма Кантемира Балагова «Дылда», передаёт ТАСС.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Кино
Создатели «Капитана Марвел» приступили к работе над сиквелом
Как рассказал источник изданию, представители студии ведут финальные переговоры со сценаристом Меган МакДоннелл, которая сейчас работает над мини-сериалом Marvel Studios "ВандаВижен" (релиз состоится в конце 2020 года на Disney Plus).
Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Здоровье
Россиянок предлагают начать вакцинировать от рака
В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом.
Экономика
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
Армия и оружие
Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев
Генеральная прокуратура Украины разберется в обстоятельствах гибели военных во время боев за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах.
Футбол
Братья Березуцкие могут вернуться в ЦСКА
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Происшествия
Сильный взрыв произошел в Хьюстоне
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.