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Накануне.Ru
Накануне.Ru

Лукашенко: Ельцин пожалел о том, что выбрал Путина своим преемником

Первый президент России Борис Ельцин пожалел о том, что выбрал Владимира Путина своим преемником на посту главы государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии в откровенной беседе
 с украинским журналистом Дмитрием Гордоном затронул множество вопросов, касающихся предстоящих президентских выборов, задержания "российских боевиков", а также других вопросов, связанных с Россией.
Московский Комсомолец20:15
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REGNUM

Лукашенко рассказал о неоправдавшихся надеждах Ельцина на Путина

REGNUM02:21
Эхо Москвы

Лукашенко: Первый президент России Борис Ельцин жалел, что выбрал преемником Владимира Путина

Эхо Москвы23:33
Фонтанка.Ру

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал такого преемника. Я считаю Путина своим старшим братом

Фонтанка.Рувчера в 11:47
Московский Комсомолец

Лукашенко вспомнил былое: отношения Путина и Ельцина дали «трещину»

Московский Комсомолец20:15
Дождь

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Дождьвчера в 11:54
РИА Новости

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

РИА Новости19:24
Lenta.ru

Лукашенко рассказал об отношении Ельцина к выбору преемника

Lenta.ruвчера в 11:34

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru5 августа в 13:27
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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