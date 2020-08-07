Лукашенко: Ельцин пожалел о том, что выбрал Путина своим преемником
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Первый президент России Борис Ельцин пожалел о том, что выбрал Владимира Путина своим преемником на посту главы государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.В источнике
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Президент Белоруссии в откровенной беседе
с украинским журналистом Дмитрием Гордоном затронул множество вопросов, касающихся предстоящих президентских выборов, задержания "российских боевиков", а также других вопросов, связанных с Россией.
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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал такого преемника. Я считаю Путина своим старшим братом
Фонтанка.Рувчера в 11:47