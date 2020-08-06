Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
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Первый президент России Борис Ельцин пожалел, что выбрал преемником Владимира Путина. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.В источнике
Он сокрушался и жалел. … Это было очень часто. ... Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина. И это причина, которая образовала между ними трещину.
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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал такого преемника. Я считаю Путина своим старшим братом
Фонтанка.Рувчера в 11:47