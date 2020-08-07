Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
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Глава Белоруссии рассказал о взаимоотношениях между первым президентом и действующим президентом России. Александр Лукашенко заявил, что Борис Ельцин жалел, что выбрал Владимира Путина преемником. Об этом президент Белоруссии рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.В источнике
Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему всё время советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина... И вот это первая причина — может быть, не совсем первая, которая образовала между ними трещину.
С чего всё началось
Президент Белоруссии в откровенной беседе
с украинским журналистом Дмитрием Гордоном затронул множество вопросов, касающихся предстоящих президентских выборов, задержания "российских боевиков", а также других вопросов, связанных с Россией.
Подробнее о событии
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал такого преемника. Я считаю Путина своим старшим братом
Фонтанка.Рувчера в 11:47