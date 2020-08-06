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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Минск, 6 августа 2020, 19:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый президент России Борис Ельцин жалел о том, что выбрал Владимира Путина своим преемником. Об этом Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном сегодня, 6 августа.В источнике
Александр Лукашенко
Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему всё время советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина... И вот это первая причина, может быть, не совсем первая, которая образовала между ними трещину.
С чего всё началось
Президент Белоруссии в откровенной беседе
 с украинским журналистом Дмитрием Гордоном затронул множество вопросов, касающихся предстоящих президентских выборов, задержания "российских боевиков", а также других вопросов, связанных с Россией.
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