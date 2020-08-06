Он сокрушался и жалел. … Это было очень часто. ... Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина. И это причина, которая образовала между ними трещину.