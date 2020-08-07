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Южный Федеральный
Южный Федеральный

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему между Борисом Ельциным и Владимиром Путиным образовалась "трещина". И почему первый президент России разочаровался в своем преемнике.В источнике
Александр Лукашенко
Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему всё время советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина... И вот это первая причина, может быть, не совсем первая, которая образовала между ними трещину.
С чего всё началось
Президент Белоруссии в откровенной беседе
 с украинским журналистом Дмитрием Гордоном затронул множество вопросов, касающихся предстоящих президентских выборов, задержания "российских боевиков", а также других вопросов, связанных с Россией.
Московский Комсомолец20:15
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РИА Новости

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

РИА Новости19:24
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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал такого преемника. Я считаю Путина своим старшим братом

Фонтанка.Рувчера в 11:47
Эхо Москвы

Лукашенко утверждает, что первый президент России Борис Ельцин жалел о выборе преемником Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 13:06
REGNUM

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

REGNUMвчера в 12:06
Дождь

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Дождьвчера в 11:54
Московский Комсомолец

Лукашенко вспомнил былое: отношения Путина и Ельцина дали «трещину»

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Лукашенко рассказал об отношении Ельцина к выбору преемника

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Четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки

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REGNUMвчера в 06:32
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

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REGNUM20:50
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В Приморье умер обварившийся кипятком и не получивший помощи младенец

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