Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
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Первый президент России Борис Ельцин надеялся, что его преемник Владимир Путин будет "бегать" к нему за советом, но этого не произошло, и между ними возникла "трещина", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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Президент Белоруссии в откровенной беседе
с украинским журналистом Дмитрием Гордоном затронул множество вопросов, касающихся предстоящих президентских выборов, задержания "российских боевиков", а также других вопросов, связанных с Россией.
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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал такого преемника. Я считаю Путина своим старшим братом
Фонтанка.Рувчера в 11:47