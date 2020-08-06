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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Первый президент России Борис Ельцин надеялся, что его преемник Владимир Путин будет "бегать" к нему за советом, но этого не произошло, и между ними возникла "трещина", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии в откровенной беседе
 с украинским журналистом Дмитрием Гордоном затронул множество вопросов, касающихся предстоящих президентских выборов, задержания "российских боевиков", а также других вопросов, связанных с Россией.
Московский Комсомолец20:15
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REGNUM

Лукашенко рассказал о неоправдавшихся надеждах Ельцина на Путина

REGNUM02:21
Эхо Москвы

Лукашенко: Первый президент России Борис Ельцин жалел, что выбрал преемником Владимира Путина

Эхо Москвы23:33
Дождь

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Дождьвчера в 11:54
Московский Комсомолец

Лукашенко вспомнил былое: отношения Путина и Ельцина дали «трещину»

Московский Комсомолец20:15
РИА Новости

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

РИА Новости19:24
Фонтанка.Ру

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал такого преемника. Я считаю Путина своим старшим братом

Фонтанка.Рувчера в 11:47
Lenta.ru

Лукашенко рассказал об отношении Ельцина к выбору преемника

Lenta.ruвчера в 11:34

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Газета.Ru02:43
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В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости01:57

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Новое отделение открывается в Красноярском онкодиспансере

Основной задачей нового отделения станет контроль своевременности и полноты обследования пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, - пояснил главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.
Среда2422:51
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МВД расследует попытку поджога дома сотрудницы самарского Минстроя

В Самаре полиция возбудила уголовное дело после попытке поджечь дом руководителя управления контроля (надзора) за долевым строительством недвижимости областного Минстроя Надежды Веховой.
Интерфаксвчера в 11:08
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