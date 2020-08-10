Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии
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Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, заявил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Как передаёт
БелТА, в беседе с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым Лукашенко сообщил, что Интернет отключают «из-за границы» с целью «вызвать недовольство у населения».
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