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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии

Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, заявил президент республики Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Как передаёт
 БелТА, в беседе с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым Лукашенко сообщил, что Интернет отключают «из-за границы» с целью «вызвать недовольство у населения».
News.ru06:47
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко заявил об отключении интернета в Белоруссии из-за границы

Известия07:15
RT на русском

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключали из-за границы

RT на русском06:37
Lenta.ru

Лукашенко обвинил заграницу в отключении интернета в Белоруссии

Lenta.ru06:58
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключили из-за рубежа

Газета.Ru06:50
Коммерсантъ

Лукашенко отрицает отключение интернета властями

Коммерсантъ06:49
РИА Новости

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы

РИА Новости07:08
ТАСС

Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают «из-за границы»

ТАСС06:36
КП - Беларусь

Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы

КП - Беларусь07:34

Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась признавать предварительные данные ЦИК о результатах выборов и назвала победительницей голосования себя, призвав действующего главу государства Александра Лукашенко мирно передать власть.
Sibnet Новости05:39
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РФС признал ошибку судьи в матче «Спартак» — «Сочи»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Сочи» Василий Казарцев ошибочно назначил второе пенальти, заявил «Спорт-экспрессу» глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
Телеканал 360°17:13

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Новые наушники помогут ускоренно изучить иностранные языки

Как сообщает ToDay News Ufa, команде специалистов из Соединенных Штатов Америки из Университета Питтсбурга удалось разработать особый наушник, который способен воздействовать на определенные нервы в мозге, которые стимулируют более эффективное изучение иностранных языков.
ToDay News Ufa7 августа в 09:44
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В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUM08:22
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Экс-глава Службы автодорог Крыма осуждён за злоупотребления на 900 млн

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.
REGNUM07:27
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Иммунолог назвал главную загадку коронавируса COVID-19

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что есть определенная группа людей, которая просто не может заразиться коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa05:43
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