Лукашенко: Киев дал сигнал о вторжении второй группы боевиков с юга
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что Украина предупредила о вторжении еще одной группы боевиков с юга.В источнике
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Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины
Московский Комсомолец17:35