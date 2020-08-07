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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко: Киев дал сигнал о вторжении второй группы боевиков с юга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что Украина предупредила о вторжении еще одной группы боевиков с юга.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков» с юга

РИА Новости17:14
Lenta.ru

Лукашенко рассказал о предупреждении Украины о «российских боевиках»

Lenta.ru03:09
Московский Комсомолец

Источник: задержанию россиян в Белоруссии способствовали спецслужбы Украины

Московский Комсомолец17:35
Газета.Ru

Лукашенко: Киев дал сигнал о вторжении второй группы боевиков с юга

Газета.Ru03:36
Взгляд.ру

Лукашенко заявил о сигнале с Украины о проникновении «боевиков» с юга

Взгляд.рувчера в 14:47
РБК

Лукашенко сообщил о сигнале Киева про вторую группу российских наемников

РБКвчера в 14:36
Интерфакс

Белоруссия получила от Украины сигнал о проникновении «боевиков» с юга

Интерфаксвчера в 13:59

Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
REGNUMвчера в 08:24
10

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57
178

Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета5 августа в 07:12
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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