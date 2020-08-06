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REGNUM
REGNUM

Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко объявил, что переболел коронавирусной инфекцией, 28 июля. Он уточнил, что перенёс болезнь на ногах, без видимых проявлений.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно. "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Интерфакс08:51
Подробнее о событии
Царьград

Переболевший Лукашенко сделал необычное заявление о коронавирусе: «Подкинули»

Царьград11:24
Известия

Лукашенко заявил о «подкинутом» ему коронавирусе

Известия11:06
Взгляд.ру

Лукашенко начал расследование о его намеренном заражении коронавирусом

Взгляд.ру09:17
Национальная служба новостей

Лукашенко ищет того, кто заразил его коронавирусом

Национальная служба новостей09:49
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус

RT на русском09:30
Фонтанка.Ру

Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом

Фонтанка.Ру09:25
Московский Комсомолец

Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом

Московский Комсомолец10:51

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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Разработана технология безопасного беспроводного нейроинтерфейса

Команда ученых из Стэнфорда продемонстрировала возможность создания беспроводного устройства, способного получать и передавать точные нервные сигналы, при этом используя десятую долю энергии, которая требуется для систем с проводами.
Хайтек+07:24