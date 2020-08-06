Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»
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Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко объявил, что переболел коронавирусной инфекцией, 28 июля. Он уточнил, что перенёс болезнь на ногах, без видимых проявлений.В источнике
С чего всё началось
Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно. "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Интерфакс08:51
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