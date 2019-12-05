Политика
РИА НовостиЛукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти
Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского
В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
Общество
ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов
Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
С 1 января 2020 года водителям транспортных средств, передвигающихся по дорогам общего пользования без регистрационных номерных знаков, грозит штраф в размере от 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения.
Общество
Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов
Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.
Политика
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Происшествия
32-летняя королева красоты из Пакистана погибла в автокатастрофе
В начале декабря в американском штате Мэриленд погибла Заниб Навид — 32-летняя звезда конкурсов красоты.
Происшествия
В Саратове вынесли приговор за изнасилование врача
В Саратове суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который изнасиловал женщину-врача, направлявшуюся по вызову на дом к пациенту.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Происшествия
Вадим Варшавский осужден на 3,5 года за неуплату налогов
За неуплату налогов предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы
Симоновский суд столицы частично удовлетворил иск главы столичного отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.
Происшествия
В Польше число жертв взрыва газа в доме выросло до шести человек
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Шчырк Силезского воеводства Польши возросло до шести человек, из-под завалов извлекли тело взрослого, сообщил журналистам силезский воевода Ярослав Вечерек.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах
В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые нельзя разогревать повторно
Эксперты выделили пять продуктов, которые ни в коем случае нельзя разогревать повторно.
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Хоккей
Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».