Политика
РИА НовостиЛукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти
Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 26
Политика
Медведев отверг возможность закрытия YouTube в России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что видеохостинг YouTube продолжит работу на территории страны.
Армия и оружие
ПНС Ливии продолжит распространять лживую информацию о России
Очередную порцию ложной информации о присутствии российских военных в Ливии готовит так называемое Правительство национального согласия (ПНС).
Культура
Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру
Армия и оружие
В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе
Взрыв боеприпасов произошел на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного им населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Космос
Уфолог нашел на Марсе крошечную форму жизни
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Спорт
Медведев назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Спорт
Россиянки обыграли Японию на ЧМ по гандболу
Россиянки уже обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, но остается ещё сыграть игру со шведками.
Политика
Медведев призвал делать все, чтобы ученые оставались в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нужно делать все, чтобы российские ученые не уезжали из страны.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Политика
Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
Политика
Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских
Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.