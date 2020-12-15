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Лукашенко: Минск погасил долг перед Россией за газ в размере $200 млн

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск погасил долг перед Россией за газ в размере $200 млн, передает РИА "Новости". По его словам, долг был погашен за счет кредита, который республика получила от Евразийского фонда стабилизации и развития.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией

Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
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