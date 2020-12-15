Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск погасил долг перед Россией за газ в размере $200 млн, передает РИА "Новости". По его словам, долг был погашен за счет кредита, который республика получила от Евразийского фонда стабилизации и развития.

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