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Лукашенко: Минск погасил долг в 200 миллионов долларов за российский газ

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Московский Комсомолец
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Национальная служба новостей
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Могилевской областной клинической больницы заявил, что Минск погасил задолженность за поставки российского газа в размере 200 миллионов долларов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией

Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
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Белоруссия отдала России 200 миллионов долларов долга за газ

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Лукашенко заявил о возвращении «Газпрому» $200 млн долга

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Белоруссия выплатила 200 млн долларов долга за российский газ

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Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией

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В Архангельске запустили производство глубокой обработки древесины на экспорт

Как уточнил директор по развитию "Регион-лес" Павел Верюжский, в ближайшие годы на этой площадке компания планирует построить лесопильное производство с объемом входной мощности 350-500 тыс. кубометров круглого сырья, а также модернизировать цех по производству пеллет, увеличив его мощность до 100 тыс. т в год.
В Архангельске запустили производство глубокой обработки древесины на экспорт
ТАССвчера в 13:10

ФМБА разработало алгоритмы предсказания тяжести течения COVID-19

«Анализ широкого ряда клинико-диагностических параметров на выборке более чем 6,9 тыс. больных и переболевших COVID-19 различной степени тяжести течения позволил специалистам ФМБА России создать математические модели (классификаторы) предсказания тяжести и клинического исхода COVID-19 на основе алгоритмов машинного обучения»,— сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.
Коммерсантъвчера в 13:34