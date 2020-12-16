В Архангельске запустили производство глубокой обработки древесины на экспорт

Как уточнил директор по развитию "Регион-лес" Павел Верюжский, в ближайшие годы на этой площадке компания планирует построить лесопильное производство с объемом входной мощности 350-500 тыс. кубометров круглого сырья, а также модернизировать цех по производству пеллет, увеличив его мощность до 100 тыс. т в год.