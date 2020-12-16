Лукашенко: Минск погасил долг в 200 миллионов долларов за российский газ
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Могилевской областной клинической больницы заявил, что Минск погасил задолженность за поставки российского газа в размере 200 миллионов долларов.В источнике
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Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией
Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новостивчера в 14:16
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Белоруссия выплатила 200 млн долларов долга за российский газ
Национальная служба новостейвчера в 14:44