Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть

Белорусский лидер назвал ненормальной ситуацию, когда поставщика определит Минэкономразвития РФ.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Лукашенко оценил поставки нефти из России фразой «Это что, нормально?»

РБК08:17

Лукашенко заявил, что Белоруссия без РФ определит, у кого покупать нефть

News.ru07:05

Лукашенко: «Москва пошла на условия Минска, когда её клюнул жареный петух»

REGNUM07:40

Лукашенко заявил, что Минск сам определит, у каких российских компаний закупать нефть

ТАСС06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Единоборства

Нурмагомедов рассказал, почему не может провести бой с Фергюсоном

Утром и вечером тренируюсь, готовлюсь физически и ментально, держу вес, провожу спарринги.
РИА Новости 12:23
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
Известия 09:59
Интернет

Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности

Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.
3DNews 03:33
Политика

В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на «русофобские фейки времен холодной войны», распространяемые в итальянских СМИ.
Lenta.ru 12:37
Здоровье

Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо

Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
РИА Новости 08:55
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 02:30
Общество

В Москве продлили ограничения по коронавирусу

Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 12:30
Энергетика

Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
RT на русском 04:13
Политика

Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области.
Коммерсантъ 10:43
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews 06:11
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
РИА Новости 11:11
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Общество

В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника

Ижевск, 2 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать.
REGNUM 12:32
Общество

Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала

Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.
REGNUM 06:37
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций при покупке продуктов во время карантина.
Ясно 04:08
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru вчера в 04:13
Кино

Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу

Игромания.ру 03:55
Происшествия

Умар Джабраилов попытался покончить с собой

Lenta.ru 10:28
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов показал редкие фото Ольги Дроздовой

1 апреля актриса отмечает 55-летие. В честь юбилея любимой женщины Певцов разместил в блоге ее редкие снимки.
Комсомольская правда вчера в 09:15
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу

Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Интермонитор.ру вчера в 20:42
Происшествия

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Политика

Россия окажет помощь Сербии в борьбе с коронавирусом

Москва, 2 апреля 2020, 17:55 — REGNUM Российские власти окажут гуманитарную помощь Сербии в рамках борьбы с распространением коронавируса.
REGNUM 10:55
Политика

США допустили снятие санкций с «дочек» «Роснефти»

Власти Соединенных Штатов снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в стране.
ТАСС 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное