Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть

Белорусский лидер назвал ненормальной ситуацию, когда поставщика определит Минэкономразвития РФ.
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Лукашенко оценил поставки нефти из России фразой «Это что, нормально?»

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Лукашенко заявил, что Минск сам определит, у каких российских компаний закупать нефть

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Лукашенко: «Москва пошла на условия Минска, когда её клюнул жареный петух»

REGNUM07:40
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Нижний сейчас 31 марта в 04:37
Здоровье

Минздрав запустил базу данных заболевших коронавирусом

Минздрав запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом нового типа, госпитализированных с пневмонией, и контактировавших с ними, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 05:06
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Энергетика

Новак не исключил дальнейшего снижения цен на нефть

Министер энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство не исключает дальнейшего снижения цен на нефть.
РЕН ТВ 09:19
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Игры

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews вчера в 11:27
Экономика

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности.
Коммерсантъ 03:19
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Общество

РБК: В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на свои источники.
Моя Москва.онлайн 03:52
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс 08:09
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Политика

Путин дал правительству право вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Авто

Обновленный BMW 5-й серии заметили во время финальных тестов

Баварцы вывели на финальные дорожные испытания обновленный BMW 5-серии: тестовый прототип практически растерял весь камуфляж.
АвтоВзгляд 07:52
Общество

Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии

В связи с ситуацией с коронавирусом, Матвиенко предлагает включить в программу импортозамещение медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.
Эхо Москвы 08:31
Общество

В Крыму запретили ездить на автомобилях

В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.
ForPost 07:15
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
ТАСС 07:11
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

Итальянцы приготовили борщ для российских врачей

В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Euromag.ru 08:00
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Борющийся с коронавирусом Лещенко обратился к поклонникам

Gazeta.SPb 08:31
Общество

Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Ведомости 08:43
Спорт

Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде

Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде.
News.ru 03:32
Общество

Утверждены правила оформления больничных для людей старше 65 лет

Постановление об утверждении порядка оформления больничных для лиц от 65 лет и старше подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Моя Москва.онлайн 03:17
Политика

В Киеве захватили главный офис Госагентства резерва Украины

Государственное агентство резерва Украины заявило, что более 20 неизвестных ворвались в его главный офис в Киеве.
РИА Новости 08:47
Здоровье

Европейский ученый оценил пользу самодельных масок

"Что же касается самодельных масок, то для меня это выражение социальной солидарности", - цитирует Монтгомери "Интерфакс".
Вестник Кавказа 09:31
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

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