Экономика
REGNUMЛукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".
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Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Происшествия
Два ростовчанина заразились коронавирусом в США и Мексике
Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
Происшествия
В Чувашии подтверждён ещё один случай коронавируса
Чебоксары, 2 апреля 2020, 12:57 — REGNUM В Чувашии лабораторно подтверждён новый случай коронавируса.
Технологии
Число ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн
Сервис видеоконференций Zoom в своем блоге сообщил, что в марте 2020 года количество ежедневных пользователей превышало 200 млн человек.
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков
Компания NVIDIA объявила о разработке высокопроизводительных видеокарт GeForce RTX SUPER и версий Max-Q, которые будут использоваться в игровых ноутбуках.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Общество
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
Общество
Электронные пропуска для самоизолировавшихся введут в Подмосковье
В Московской области планируют ввести электронные пропуска для самоизолировавшихся, платформа начнет работать с 6 апреля.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Политика
Китай направил в Россию гуманитарный груз
Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Футбол
В Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»
По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны.
Общество
Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом
Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Любовь Успенскую спасает от депрессии молодой фаворит
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию со смертностью от коронавируса в Европе
Свыше 95% смертельных случаев от COVID-19 в Европейском регионе составляют люди в возрасте от 60 лет, в особой группе риска остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом, заявил в ходе онлайн брифинга в четверг директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Общество
В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
The Gardian сообщает, что оптимизм местных жителей на карантине начинает исчезать. Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Футбол
Модрич планирует остаться в «Реале» до конца контракта
Игрок мадридского "Реала" Лука Модрич планирует остаться в мадридском "Реале" до конца контракта, сообщает AS.
Здоровье
Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Общество
На Кубани соблюдение карантина проверяют 884 мобильных отряда
В Краснодарском крае соблюдение правил режима карантина контролируют 884 мобильных отряда самоконтроля, которые были организованы по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Футбол
Егоров прокомментировал конфликт Дзюбы и Уткина
Напомним, что форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался по поводу своего отношения к журналисту Василию Уткину, который называет «Зенит» империей зла, а Дзюбу критиковал за пассивную позицию в конфликте фанатов и полиции.
Общество
В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда граждан
В Республике Татарстан 14 городов находятся в режиме полной самоизоляции — въехать и выехать из города можно только при помощи специальной справки.
Здоровье
В итальянском доме престарелых пояснили сообщения о «странных» смертях
Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи не связывает смерть пятерых пациентов напрямую с заражением коронавирусом, но не исключает этого, так как тесты на вирус в учреждении не проводились.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.