Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".
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