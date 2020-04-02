Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".

Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть

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