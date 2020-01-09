Москва и Минск не смогли договориться о поставках нефти. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия хочет продавать топливо по завышенным ценам.

Политика Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

Экономика Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

Политика Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.