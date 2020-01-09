Экономика
КомпанияЛукашенко: Москва хочет продавать нефть Минску по цене выше мировой
Москва и Минск не смогли договориться о поставках нефти. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия хочет продавать топливо по завышенным ценам.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Футбол
Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА
Энергетика
Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
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Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
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Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
Политика
Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым
Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Наука
Ученые расшифровали древнюю руническую надпись на камне эпохи викингов
Ученые из Швеции расшифровали древнюю руническую надпись, которая была обнаружена на камне из Река.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска гиперзвукового «Кинжала» в Черном море
Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Ревва женился в четвертый раз
Шоумен женился в четвертый раз. Торжество состоялось на Мальдивах.
Общество
Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток-2»
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2».
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
Авто
Opel представил обновленный экземпляр Opel Insignia
Известная компания Opel провела официальную презентацию обновленной модели Insignia.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Музыка
Оззи Осборн выпустил совместную песню с Элтоном Джоном
Британские музыканты Оззи Осборн и Элтон Джон выпустили совместную песню.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере Шкурина
Происшествия
Пристайко заявил, что Киев выясняет причины задержки вылета украинского Boeing из Тегерана
Украинская сторона не сбрасывает со счетов версию взрывного устройства на борту разбившегося в Тегеране самолета Boeing 737 и уточняет причину задержки вылета этого самолета из аэропорта Тегерана.