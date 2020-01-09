Экономика

КомпанияКомпанияЛукашенко: Москва хочет продавать нефть Минску по цене выше мировой

Москва и Минск не смогли договориться о поставках нефти. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия хочет продавать топливо по завышенным ценам.
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