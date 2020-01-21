Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Политика
Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство
Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил госиспытания в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных испытаний на полигонах Северного флота и готовится к межфлотскому переходу в Балтийское море.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы
Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
Суд арестовал управляющего красноярским отделением Пенсионного фонда
В Красноярске арестован управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Денис Майборода, в отношении которого расследуется уголовное дело об особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Происшествия
В Петербурге девушку убило током на прогулке с собакой
В полицию обратилась соседка погибшей. По ее словам, во время несчастного случая девушка выгуливала собаку.
Происшествия
В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС
В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Политика
Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве
Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Политика
СФ рассмотрит Игоря Краснова на пост генпрокурора в среду
Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности обсудили на совместном заседании предложения президента по смене руководства надзорного ведомства.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Футбол
Кокорин вышел на товарищеский матч «Зенита» с капитанской повязкой
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Армия и оружие
В Британии испытан танк с искусственным зрением
В Великобритании на полигоне в Солсбери прошел успешные испытания основной боевой танк Challenger 2, модифицированный для городских боев.
Общество
Уроженка Чечни обратилась в СКР из-за попыток изгнать из нее джинна
Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Кино
«Паразиты» получили главный приз Гильдии киноактеров США
Фильм «Паразиты» корейского режиссера Пона Чжун Хо получил премию Гильдии киноактеров США за «Лучший актерский состав в игровом кино» и стал первым иностранным фильмом, победившим в этой номинации.
Здоровье
В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Политика
В Киеве призвали актуализировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом
Ранее Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Экономика
Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.
Происшествия
В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево
На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.