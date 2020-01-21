Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Политика
Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство.
Футбол
Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча
За первый тайм контрольного поединка с катарским «Аль-Увайнахом», форвард «Зенита» Александр Кокорин забил три мяча.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Общество
Названы провоцирующие онкологию привычки
Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Гаджеты
Garmin представила новые умные часы со шпионским режимом и кнопкой для уничтожения всей информации
Модель под названием Tactix Delta обладает большим 1,4-дюймовым экраном, как у прошлогодних Fenix 6. Часы получили «шпионский» режим Stealth Mode, в котором отключается запись и передача информации, а также специальную кнопку для уничтожения всей информации из памяти устройства.
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В декабре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генпрокуратуру правом проводить надзор за деятельностью Следственного комитета, в том числе в части исполнения ведомством законов.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Кино
Минкультуры составит график релизов российского кино на 2020 год
В рамках встрече с лидерами киноотрасли исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский обсудил инициативу подготовки графика релизов для российских кинопроектов на предстоящий год.
Происшествия
В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево
На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Политика
Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Общество
Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
Наука
Кур сделали неуязвимыми для провоцирующего рак вируса
С помощью метода редактирования генома CRISPR/Cas9 чешские биологи вывели новую породу кур, на которую не действует вирус лейкоза птиц – опасный патоген, который становится причиной своеобразных "эпидемий" рака крови среди пернатых.
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Футбол
Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Политика
В Кремле оценили встречу Путина с Джонсоном
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине носила примирительный настрой.
Кино
Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Происшествия
Девушку убило током в Петербурге
Тело девушки было направлено в морг.
Армия и оружие
Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба вооруженных сил Белоруссии
Лукашенко сообщил, что выбор кандидатур продолжался несколько месяцев.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Заворотнюк из клиники
На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщал, что недавно Заворотнюк была переведена в другую клинику, где продолжает проходить ежедневные реабилитационные процедуры и продолжает лечение.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Гаджеты
Qualcomm представила чипсеты Snapdragon 720G, 662 и 460
Компания Qualcomm представила три новые SoC для будущих бюджетных смартфонов – Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460.
Игры