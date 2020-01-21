Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
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