Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Энергетика
Белоруссия закупила нефть в Норвегии
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Азербайджан сможет поставлять нефтепродукты на белорусские НПЗ через трейдинговые операции.
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Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре
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Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Политика
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Массовое захоронение убитых фашистами детей обнаружили под Псковом
Массовое захоронение детей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), обнаружили в Пыталовском районе Псковской области.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
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Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
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Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
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В Тернополе родился мальчик, вес и рост которого при рождении соответствуют параметрам четырехмесячного ребенка.
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Жить наши собираются ниже стадиона, на высоте порядка 1000 метров.
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Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Политика
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Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак, отвечающий в кабинете министров экс-премьера Дмитрия Медведева за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, уйдет из правительства.