Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

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