Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Читать в источнике
Комментировать499

Подробнее о событии

Белоруссия оказалась готова закупать нефть по мировым ценам за пределами России

Телеканал 360°07:14

Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти

Коммерсантъ06:48

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

РИА Новости06:07

Лукашенко заявил о намерении поставлять из России не более 40% нефти

RT на русском06:19

Лукашенко выразил готовность закупать нефть за пределами России по мировым ценам

Известия07:17

Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

РБК06:03

Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти

ТАСС06:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
ТАСС 06:42
Происшествия

Скончался пассажир вынужденно севшего в Казани самолета

Красная весна 01:13
Политика

Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина

В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
ФедералПресс 05:37
Транспорт

В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»

Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
REGNUM 04:00
Политика

Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении

Труд вчера в 09:32
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Здоровье

Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Национальная служба новостей 07:03
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° вчера в 16:43
Политика

Помпео сравнил стратегию по смене власти в Венесуэле с развалом СССР

По словам Помпео, для смены венесуэльского режима выбрана стратегия, которая «работает фундаментально».
REGNUM 00:21
Армия и оружие

AFP: 12 человек погибли в результате ударов России в Сирии

В результате авиаударов России по нескольким населенным пунктам на севере Сирии погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, в том числе семерых детей, сообщает AFP со ссылкой на группу военного мониторинга.
Коммерсантъ 07:53
Политика

В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ

Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
РЕН ТВ 08:17
Футбол

FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неспортивном поведении

Федерация футбола Англии (FA) обвинила игроков "Манчестер Юнайтед" в неспортивном поведении в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 07:40
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru 19 января в 14:11
Политика

Путин встретился с Чайкой и Красновым

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
RT на русском 07:34
Хоккей

В полуфинале юношеской Олимпиады Россия сыграет с Финляндией

В понедельник, 20-го января, в Лозанне состоялся заключительный поединок группового этапа хоккейного турнира в рамках ЮОИ-2020 между командами Финляндии и Швейцарии.
Sport.ru вчера в 16:59
Политика

В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:49
Происшествия

Суд арестовал управляющего красноярским отделением Пенсионного фонда

В Красноярске арестован управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Денис Майборода, в отношении которого расследуется уголовное дело об особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Коммерсантъ 06:43
Общество

В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
REGNUM 06:21
Финансы

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
ТАСС 08:38
Шоу-бизнес

Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.
News.ru 08:23
Футбол

Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» ответил на вопросы болельщиков по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, о котором было объявлено сегодня, 21 января.
Чемпионат 08:49
Политика

Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории

Польские власти положительно относятся к возможности возобновления сотрудничества двусторонней Группы по сложным вопросам совместной истории.
RT на русском 06:47
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже Заворотнюк из клиники

На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщал, что недавно Заворотнюк была переведена в другую клинику, где продолжает проходить ежедневные реабилитационные процедуры и продолжает лечение.
Московский Комсомолец 06:53
Происшествия

В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Вести.Ru 05:20
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

РИА Новости 07:22
Авто

Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO

Российские дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO.
110km.ru 05:14
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Кино

Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летием.
Телеканал Санкт-Петербург 02:26
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное