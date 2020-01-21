Экономика
РИА НовостиЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
Происшествия
Скончался пассажир вынужденно севшего в Казани самолета
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина
В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
Транспорт
В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»
Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
Политика
Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Здоровье
Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Политика
Помпео сравнил стратегию по смене власти в Венесуэле с развалом СССР
По словам Помпео, для смены венесуэльского режима выбрана стратегия, которая «работает фундаментально».
Армия и оружие
AFP: 12 человек погибли в результате ударов России в Сирии
В результате авиаударов России по нескольким населенным пунктам на севере Сирии погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, в том числе семерых детей, сообщает AFP со ссылкой на группу военного мониторинга.
Политика
В Госдуме назвали сроки принятия закона о поправке к Конституции РФ
Globallookpress Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о поправке к Конституции РФ может быть принят в весеннюю сессию.
Футбол
FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неспортивном поведении
Федерация футбола Англии (FA) обвинила игроков "Манчестер Юнайтед" в неспортивном поведении в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Политика
Путин встретился с Чайкой и Красновым
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
Хоккей
В полуфинале юношеской Олимпиады Россия сыграет с Финляндией
В понедельник, 20-го января, в Лозанне состоялся заключительный поединок группового этапа хоккейного турнира в рамках ЮОИ-2020 между командами Финляндии и Швейцарии.
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Суд арестовал управляющего красноярским отделением Пенсионного фонда
В Красноярске арестован управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Денис Майборода, в отношении которого расследуется уголовное дело об особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%
Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте социальной сети Instagram.
Футбол
Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» ответил на вопросы болельщиков по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, о котором было объявлено сегодня, 21 января.
Политика
Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории
Польские власти положительно относятся к возможности возобновления сотрудничества двусторонней Группы по сложным вопросам совместной истории.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Заворотнюк из клиники
На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщал, что недавно Заворотнюк была переведена в другую клинику, где продолжает проходить ежедневные реабилитационные процедуры и продолжает лечение.
Происшествия
В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево
На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Авто
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO
Российские дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Кино
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летием.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.