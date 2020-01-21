Экономика

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеЛукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана

Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.
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Пора вспомнить о телегах. Почему Белоруссия может остаться без бензина

Life.ruвчера в 07:11

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Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти

Коммерсантъ21 января в 06:48

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RT на русском21 января в 06:19

Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

REGNUM21 января в 17:25

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

РИА Новости21 января в 06:07
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Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
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Израильское СМИ рассказало о «фиаско» Зеленского в Давосе

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РИА Новости 09:10
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
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В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
Shraibikus News 06:43
Армия и оружие

Истребители МиГ-31БМ провели учебный бой в стратосфере над Сибирью

Экипажи высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) провели бой с условным противником в стратосфере в ходе летно-тактических учений в Центральной Сибири.
ТАСС вчера в 07:30
Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

В Башкирии мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой

Shraibikus News 07:48
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Более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в России

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Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
ФАН 08:46
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
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Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

РБК 08:05
Политика

Зеленского раскритиковали за отказ от участия в форуме по Холокосту

Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, озвученный в день проведения мероприятия, вызывает недоумение, сообщила пресс-служба мемориального комплекса Яд Вашем.
РИА Новости 07:27
Происшествия

Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты

Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
ТАСС 06:39
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
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Гендиректор «Сочи» рассказал о ситуации вокруг аренды Кокорина

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Телеканал 360° 21 января в 14:44
Политика

Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
Аргументы и Факты 21 января в 15:51
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
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Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева

Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
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Украинский трезубец удалили из британского пособия по экстремизму

Посольство Украины в Великобритании написало на своей странице в Twitter, что «в ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия».
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Онкологию в Подмосковье начали лечить фотодинамической терапией

Специалисты Московского областного онкологического диспансера начали применять новый современный метод лечения - высокотехнологичную фотодинамическую терапию, сообщили в региональном Минздраве.
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В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртской Республики 22 января внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно.
Известия вчера в 14:01
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В Испании десять человек погибли из-за бури

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В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
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Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

REGNUM 01:15
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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
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