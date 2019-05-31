Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Россия не разрешает Белоруссии ввозить нефть из Казахстана. Это мешает республике диверсифицировать импорт топлива и снизить зависимость от российских поставок, пожаловался президент Александр Лукашенко. Минску придется искать других поставщиков топлива.
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Life.ru07:11

Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

REGNUMвчера в 17:25

Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

РБКвчера в 06:03

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RT на русскомвчера в 06:19

Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти

Коммерсантъвчера в 06:48

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

РИА Новостивчера в 06:07
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