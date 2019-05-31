Россия не разрешает Белоруссии ввозить нефть из Казахстана. Это мешает республике диверсифицировать импорт топлива и снизить зависимость от российских поставок, пожаловался президент Александр Лукашенко. Минску придется искать других поставщиков топлива.

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

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