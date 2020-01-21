Россия не разрешает Белоруссии ввозить нефть из Казахстана. Это мешает республике диверсифицировать импорт топлива и снизить зависимость от российских поставок, пожаловался президент Александр Лукашенко. Минску придется искать других поставщиков топлива.

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.

Общество Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политика Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ Бывший совладелец и один из основателей косметической компании Faberlic Александр Даванков рассказал газете "Коммерсант", что намерен создать политическую партию правого толка.

Наука Ученые восстановили голос египетской мумии Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.

Экономика Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Общество В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.

Происшествия Мать забайкальских детей-«маугли» лишена родительских прав Как сообщает ZAB.RU с экстренного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, Елена Васильева была лишена родительских прав в отношении двух детей.

Общество Винника экстрадировали во Францию Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.