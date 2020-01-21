Экономика

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеЛукашенко заявил, что Россия не дает Белоруссии нефть из Казахстана

Российская федерация не пустила в Белоруссию казахскую нефть, заявил глава республики Александр Лукашенко. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА, президент Белоруссии призвал заняться диверсификацией и назвал странной ситуацию, когда один союзник не дает покупать «черное золото» у другого.
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Повторение пройденного: Лукашенко хочет реанимировать трубопровод Одесса - Броды

ПРАЙМвчера в 10:23

Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

РБК21 января в 06:03

Лукашенко: Белоруссия намерена закупать у России 30–40% потребностей рынка нефти

Коммерсантъ21 января в 06:48

Белоруссия будет стремиться закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти

ТАСС21 января в 06:37

Лукашенко заявил о намерении поставлять из России не более 40% нефти

RT на русском21 января в 06:19

Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

REGNUM21 января в 17:25

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

РИА Новости21 января в 06:07
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Политика

В ООН поддержали предложение Путина о саммите «пятерки» Совбеза

Предложение об организации саммита лидеров пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН озвучил в ходе выступления на Всемирном форуме памяти Холокоста президент России Владимир Путин.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Общество

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Общество

«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты в Китай

В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами Аэрофлота China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).
Finam.Ru 10:27
Политика

Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Росбалт 06:45
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Футбол

Первый гол Мамаева за «Ростов» помог клубу обыграть «Ригу»

Газета.Ru 10:23
Общество

Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря

По Балтийскому морю ежегодно проходят туристические суда, перевозящие 20-30 млн круизных пассажиров, и около 1100 круизных судов, при этом в Калининградскую область заходят не более десяти судов в год.
Взгляд.ру 03:18
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Футбол

Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 08:15
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Энергетика

Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы

Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.
Свободная Пресса 05:39
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды

Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Народные новости 22 января в 16:24
Политика

Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:10
Общество

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
РИА Новости 09:51
Общество

Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое

Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Телеканал 360° вчера в 21:18
Биатлон

Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении

В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
Российская газета 10:29
Политика

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
РБК 10:44
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 08:15
Политика

Порошенко допрашивали четыре часа

В Киеве следователи сегодня допросили экс-президента Украины Петра Порошенко. Беседа продолжалась около 4 часов.
Вести.Ru 08:25
Наука

Подтверждено, что стресс действительно делает седыми волосы

МедиаПоток вчера в 12:03
Здоровье

Средняя продолжительность жизни в Татарстане выросла на 1,5 года

О росте средней продолжительности жизни в Татарстане на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ заявил глава ведомства Марат Садыков.
Татар-информ 07:22
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Футбол

Малком: надеюсь быстро вернуться на прежний уровень после травмы

РИА Новости 07:40
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

Газета.Ru 09:58
Происшествия

СК завел дело по факту отравления младенца наркотиками в Подмосковье

"Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:39
Футбол

Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи

Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
МК-Спорт 08:24
Гаджеты

Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели

Компания HMD Global официально объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
UfaTime.ru 07:06
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.
RT на русском 11:03
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