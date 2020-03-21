Политика
REGNUMЛукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 21 марта, сообщает БЕЛТА.
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Общество
Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне
Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Политика
Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти
Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Наука
20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины
Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек.
Энергетика
Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года
Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Политика
МИД Украины назвал главные угрозы — COVID-19 и «агрессия России»
Украинская дипломатическая служба в последние две недели 90% своего времени тратит на борьбу с пандемией COVID-19, а 10% времени на противодействие «российской агрессии», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 марта в интервью Радио Свобода.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Происшествия
Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве
Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Здоровье
Эксперт рассказал о сроках спада пандемии коронавируса в России
Спад коронавируса в России следует ожидать через два месяца. Такое мнение озвучил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
Игры
Полное издание GTA IV вернулось в Steam
В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
Происшествия