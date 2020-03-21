с чего всё началось

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 21 марта, сообщает БЕЛТА.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.

Здоровье Назван снижающий риск заражения вирусами продукт Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.

Политика Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.

Наука 20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек.

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.

Политика МИД Украины назвал главные угрозы — COVID-19 и «агрессия России» Украинская дипломатическая служба в последние две недели 90% своего времени тратит на борьбу с пандемией COVID-19, а 10% времени на противодействие «российской агрессии», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 марта в интервью Радио Свобода.

Общество В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Общество В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Происшествия Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Общество В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.