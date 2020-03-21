Политика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 21 марта, сообщает БЕЛТА.
Читать в источнике
Комментировать730
с чего всё началось
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает
 БелТА.
РБК05:07

Подробнее о событии

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

Известия05:27

Лукашенко рассказал о реакции Москвы на предложения Минска по нефти

РИА Новости06:35

Белоруссия и Россия договорились по нефти

Lenta.ru05:34

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

Газета.Ru11:02

Лукашено: Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти

Коммерсантъ05:17

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

РБК05:07

В Белоруссии обсудили договорённости с Россией по нефти

RT на русском04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:02, Ашберн

Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

КП - Беларусь06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Общество

Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Рифей-Пермь вчера в 14:35
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 09:07
Общество

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Ведомости 12:28
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 19 марта в 01:22
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Политика

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Lenta.ru 12:54
Наука

20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины

Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Энергетика

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
ТАСС вчера в 16:34
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Политика

МИД Украины назвал главные угрозы — COVID-19 и «агрессия России»

Украинская дипломатическая служба в последние две недели 90% своего времени тратит на борьбу с пандемией COVID-19, а 10% времени на противодействие «российской агрессии», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 марта в интервью Радио Свобода.
Красная весна 14:08
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 19 марта в 00:02
Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Мой Брянск вчера в 10:16
Футбол

Самый дорогой футболист чемпионата Италии заразился коронавирусом

РБК 14:39
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 12:24
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск вчера в 05:07
Здоровье

Эксперт рассказал о сроках спада пандемии коронавируса в России

Спад коронавируса в России следует ожидать через два месяца. Такое мнение озвучил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
Деловое.ТВ 05:30
Игры

Полное издание GTA IV вернулось в Steam

В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
ЭндлессГеймОвер 19 марта в 02:46
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное