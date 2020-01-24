Общество
Московский КомсомолецЛукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию через нефтяную сферу
Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говорится в Telegram-канале «Пул Первого». Зачем Россия это делает, все должны догадаться сами, уверен Лукашенко.
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Фигурное катание
Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Общество
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
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Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
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Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретились в Израиле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему на форуме в Израиле не состоялось встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Здоровье
Симптомы рака: изменение в голосе может быть его ранним сигналом
При раке гортани, помимо изменений в голосе, наблюдаются и другие симптомы.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
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В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
Меркель покривлялась перед подаренным Эрдоганом зеркалом
Во время церемонии встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом немецкому канцлеру Ангеле Меркель был преподнесен подарок — красиво инкрустированное зеркало и шлем, сообщает Sozcu.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Политика
Россию и Израиль обвинили в злоупотреблении памятью о Холокосте
Об итогах Форум памяти жертв Холокоста в Израиле, где присутствовал президент России Владимир Путин, ранее высказались в Польше.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Политика
Порошенко вызвали на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе
Бывшего украинского президента Петра Порошенко вызвали 31 января на новый допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Политика
Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
Общество
Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое
Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Происшествия
Суд смягчил меру пресечения замглавы Минздрава Ростовской области
Как сообщалось, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, они подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупки на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Футбол
«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона
«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Происшествия
В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши
В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.