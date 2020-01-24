Общество
Рифей-ПермьЛукашенко обвинил Москву в давлении на Белоруссию
Александр Лукашенко обвинил Москву в давлении на Минск. Слова белорусского лидера приводит Telegram-канал «Пул Первого», пишет «Лента.ру». По мнению президента Белоруссии, Москва специально предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли ради давления на Минск.
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Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Происшествия
Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии
Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
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На петербургском пляже установили прозрачные раздевалки
По словам активистов, пляж «Морские Дубки» благоустроили в рамках программы «Комфортная городская среда» летом прошлого года.
Биатлон
Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке, Старых — восьмая
Немецкая биатлонистка Денизе Херрман завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Кино
Актер Трухин опасается очередного срыва съемок седьмых «Сватов»
Общество
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы
Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
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В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Общество
Собянин рассказал о мерах предосторожности при строительстве ЮВХ
Градоначальник уточнил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения, по мнению специалистов, не препятствуют строительству ЮВХ.
Футбол
У Дениса Черышева диагностировали травму бедра
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Общество
Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Политика
Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
Путина в Израиле признали лидером мира на фоне нового унижения Зеленского
Визит президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину, хоть и был сокращен до одного дня 23 января в связи с формированием нового состава правительства, прошел насыщенно и плодотворно.
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла США в финале юношеской олимпиады
В заключительный день турнира наша мужская хоккейная команда разгромила сверстников из США со счетом 4:0 и завоевала десятое для нашей страны золото.
Политика
Лукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Общество
Крупнейший американский банк приравнял женщин к геям
Приравнивать женщин к геям станут с лета текущего года.
Происшествия
Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
Политика
Эрдоган и Меркель обсудили достижение перемирия в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле пути достижения перемирия в сирийском Идлибе и гуманитарную помощь его жителям.
Происшествия