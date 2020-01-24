Александр Лукашенко обвинил Москву в давлении на Минск. Слова белорусского лидера приводит Telegram-канал «Пул Первого», пишет «Лента.ру». По мнению президента Белоруссии, Москва специально предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли ради давления на Минск.

Лукашенко обвинил Москву в давлении на Белоруссию

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