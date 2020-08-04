Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
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"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.В источнике
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