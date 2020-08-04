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CT news
CT news

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:37
Газета.Ru

Лукашенко пожалел о смене братских отношений с Россией на партнерские

Газета.Ruвчера в 11:02
ТАСС

О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

ТАССвчера в 06:48
Известия

Судят по всему: в Минске допустили экстрадицию задержанных россиян

Известиявчера в 12:20
RT на русском

Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

RT на русскомвчера в 06:19
Коммерсантъ

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Коммерсантъвчера в 05:18
РБК

Лукашенко заявил о напрасном решении России по отношениям с Белоруссией

РБКвчера в 05:41

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
REGNUM20:20
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Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
REGNUM18:01
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Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
CT news3 августа в 08:56
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В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском19:50
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В Приморском крае возобновлена работа всех объектов торговли

В Приморском крае все объекты торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа, ранее закрытые из-за пандемии коронавируса, могут начать работать.
Российская газета22:27

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
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