Политика
REGNUMЛукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
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Происшествия
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
РБК вчера в 19:55
Происшествия
В Тайшетском районе найдены заблудившиеся грибники
Байкал24 вчера в 23:03
Кино
Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов
Русская Планета вчера в 18:51
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия 03 августа в 06:57
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 03 августа в 11:17
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru вчера в 11:23
Футбол
«Локомотив» подпишет 31-летнего защитника из итальянской Серии Б
В минувшем сезоне 31-летний Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б.
BetOn вчера в 15:25
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды.
Lenta.ru вчера в 23:07
Экономика
Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
Газета.Ru вчера в 10:03
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова
CT news вчера в 11:22
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
REGNUM вчера в 09:59
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line вчера в 14:24
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
В пяти регионах России зафиксировано повышенное облучение радоном
Новые Известия вчера в 02:56
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU вчера в 06:29
Политика
Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны, Леонид Кравчук сказал, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить "особый статус" отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины.
Интерфакс вчера в 16:31
Армия и оружие
Видео испытаний морской версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» появилось в Сети
Испытания морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-МЕ показаны на видео.
Политическая Экспертиза вчера в 10:41
Футбол
Вратарь Икер Касильяс завершил карьеру после перенесенного инфаркта
Народные новости вчера в 08:31
Здоровье
Коронавирусом в Хакасии заразились ещё 23 человека
Накануне в республике зарегистрировано 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и лишь один выздоровевший пациент с COVID-19.
Московский Комсомолец Хакасия 02 августа в 23:27
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК вчера в 20:57
Общество
Уральский депутат задекларировал четыре копейки годового дохода
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, в 2015 году предложивший жителям России меньше есть во время кризиса, в 2019 году заработал четыре копейки.
UfaTime.ru вчера в 21:38
Футбол
Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России
39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.
Чемпионат вчера в 16:17
Кино
Трейлер второго сезона нашумевшего сериала «Пацаны» появился в Сети
NewInform вчера в 18:26