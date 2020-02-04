Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЛукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». Его слова приводит местное агентство БелТА.
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Александр Лукашенко
Период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира.
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