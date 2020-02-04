Политика
Вечерняя МоскваЛукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». Его слова приводит местное агентство БелТА.
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Период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей - ведущей страной мира.
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Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Политика
Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Происшествия
Зеленоградские ловцы бездомных собак попали дротиком в человека
Сегодня в Зеленограде рядом с проходной на Заводской улице ловцы бездомных собак случайно подстрелили прохожего.
Происшествия
В Уфе самолет выкатился за пределы взлетной полосы
В аэропорту Уфы самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер отбуксировали на стоянку.
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Скворцов
Легендарный нападающий сборной СССР и нижегородского клуба «Торпедо» скончался в возрасте 65 лет.
Здоровье
ВОЗ считает вспышку коронавируса эпидемией с многочисленными очагами
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку коронавируса 2019-nCoV не как пандемию, а как эпидемию с многочисленными очагами.
Общество
В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову
Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала 40-летнюю любовницу сына
Как выяснилось, новой пассией эпатажного исполнителя оказалась 40-летняя Татьяна, канадская миллионерша, владелица сети адвокатских компаний.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Политика
Назвавший избирателей «терпилами» кировский депутат вышел из ЕР
Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей "терпилами", добровольно вышел из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Кино
Появился трейлер боевика «Форсаж 9»
Российская премьера картины запланирована на 21 мая. Как писал NEWS.ru, 28 января в Сети появился тизер боевика «Форсаж 9».
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Политика
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
Происшествия
В Москве возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм ребенку
В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нанесения травм несовершеннолетнему ребенку.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Политика
Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол
Как отметил дипломат, дистанция от России не была хорошей тактикой и стратегией.
Здоровье
Китай начал испытания российского препарата от коронавируса
Китайская Народная Республика приступила к тестированиям лекарства российского производства от коронавируса нового типа.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.