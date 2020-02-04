Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». Его слова приводит местное агентство БелТА.

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Политика Генсек ООН призвал США урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам Соединённым Штатам необходимо урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам различных стран, которые будут принимать участие в работе ООН в Нью-Йорке, заявил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Происшествия Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.

Шоу-бизнес У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.

Происшествия Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Здоровье Врачи назвали причины роста заболеваемости раком Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.

Политика В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.

Экономика Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.

Происшествия Липецкая прокуратура ищет избивших младшеклассницу школьниц Видео, на котором несколько девочек избивают лежащую на земле девочку младшего возраста, по данным прокуратуры, было снято в городе Данкове, на записи — учащиеся одной из местных школ.