Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЛукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». Его слова приводит местное агентство БелТА.
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Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Газета.Ru11:47

Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Lenta.ru04:28

Лукашенко заявил, что «период холода» в отношениях с США закончился

РИА Новости05:10

Лукашенко заявил, что период холода в отношениях США и Белоруссии окончен

Телеканал 360°04:45

Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

РБК05:12

Лукашенко объявил о конце «периода холода» между Белоруссией и США

Известия04:00

Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

News.ru03:06
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Армия и оружие

США обвинили Россию в обострении ситуации в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и сирийские власти в обострении ситуации в Идлибе, а также поддержал «право Турции на самооборону».
Известия 16:01
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 02:24
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Вести.Ru 15:25
Политика

Генсек ООН призвал США урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам

Соединённым Штатам необходимо урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам различных стран, которые будут принимать участие в работе ООН в Нью-Йорке, заявил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
REGNUM 16:56
Религия

«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости 14:49
Футбол

«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост президента РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб поддерживает кандидатуру Сергея Прядкина в качестве претендента на пост президента РПЛ на грядущих выборах.
Бомбардир.ру 11:19
Происшествия

Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии

Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
ТАСС 13:52
Фигурное катание

Почему Загитова не вышла на автограф-сессию после шоу в Доброграде? Объясняет основатель города

Спорт-Экспресс 14:32
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Технологии

Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
News.ru 12:34
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru 14:49
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Здоровье

Врачи назвали причины роста заболеваемости раком

Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
РБК 04:48
Политика

В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России

Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Lenta.ru 12:16
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 13:47
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Происшествия

Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе

Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
РИА Новости 12:23
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
Футбол

Чемпионат Франции. «Монако» победил «Анжер», «ПСЖ» обыграл «Нант»

Sports.ru 05:36
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне

Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
WomanHit.ru 08:00
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК 02 февраля в 23:01
Происшествия

Липецкая прокуратура ищет избивших младшеклассницу школьниц

Видео, на котором несколько девочек избивают лежащую на земле девочку младшего возраста, по данным прокуратуры, было снято в городе Данкове, на записи — учащиеся одной из местных школ.
REGNUM вчера в 09:40
Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

Российская газета 16:43
Футбол

Спаллетти рассказал об интересе «Милана»

Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти мог возглавить итальянский «Милан».
ProstoProSport 15:46
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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