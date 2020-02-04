Политика
Вечерняя МоскваЛукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». Его слова приводит местное агентство БелТА.
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Армия и оружие
США обвинили Россию в обострении ситуации в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и сирийские власти в обострении ситуации в Идлибе, а также поддержал «право Турции на самооборону».
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Политика
Генсек ООН призвал США урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам
Соединённым Штатам необходимо урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам различных стран, которые будут принимать участие в работе ООН в Нью-Йорке, заявил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Футбол
«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост президента РПЛ
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб поддерживает кандидатуру Сергея Прядкина в качестве претендента на пост президента РПЛ на грядущих выборах.
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Фигурное катание
Почему Загитова не вышла на автограф-сессию после шоу в Доброграде? Объясняет основатель города
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Технологии
Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»
Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Здоровье
Врачи назвали причины роста заболеваемости раком
Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
Политика
В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России
Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне
Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Происшествия
Липецкая прокуратура ищет избивших младшеклассницу школьниц
Видео, на котором несколько девочек избивают лежащую на земле девочку младшего возраста, по данным прокуратуры, было снято в городе Данкове, на записи — учащиеся одной из местных школ.
Армия и оружие
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе
Футбол
Спаллетти рассказал об интересе «Милана»
Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти мог возглавить итальянский «Милан».
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».