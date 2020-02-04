Политика

News.ruNews.ruЛукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода. Такое заявление политик сделал в ходе посещения бумажной фабрики в городе Добруш.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Лукашенко констатировал окончание периода холода в отношениях США и Белоруссии

Газета.Ru03:56

Лукашенко объявил о конце «периода холода» между Белоруссией и США

Известия04:00

Лукашенко заявил, что период холода в отношениях США и Белоруссии окончен

Телеканал 360°04:45

Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Lenta.ru04:28

Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

News.ru03:06

Лукашенко объявил «оттепель» в отношениях с США

Красная весна04:05

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Вечерняя Москва03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

Коммерсантъ 04:43
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Здоровье

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Вести.Ru 03:35
Политика

Литва предложила Белоруссии регулярные поставки нефти

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем предложил обсудить возможность регулярных поставок нефти Минску.
Московский Комсомолец 03:54
Общество

В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения

Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия.
РБК 03:53
Общество

Москву ждет аномальный холод во второй половине недели

Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.
ТАСС вчера в 21:04
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Евро-футбол.ру 01:17
Политика

Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
РИА Новости 04:21
Общество

Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Вести.Ru 00:17
Общество

Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой

Скандал с предложением продавать животных ради оплаты коммунальных услуг разгорелся 1 февраля.
Известия 04:17
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru вчера в 08:10
Экономика

Tesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Lenta.ru 04:16
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 02 февраля в 18:51
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Газета.Ru 01:46
Политика

Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране

В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Газета.Ru 03:32
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

BFM.ru 00:15
Энергетика

Цена на нефть упала до минимума за год

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 54,48 доллара за баррель впервые с января 2019 года.
Ридус вчера в 15:39
Армия и оружие

Пленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо

Как рассказал другой пленный, Хусейн Абдель Азиз, он попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин.
Известия 01:14
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Известия 02:50
Происшествия

Во Франции обнаружили мертвым чеченца Мансура Старого

Lenta.ru 01 февраля в 05:38
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Общество

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Леди Гага показала совместное фото с новым бойфрендом Майклом Полански

Американская певица и актриса Стефани Джерманотта, известная под псевдонимом Леди Гага, показала совместное фото с новым бойфрендом Майклом Полански.
Время Пресс 03:23
Политика

Краснов получил чин действительного государственного советника юстиции

Генеральному прокурору России Игорю Краснову присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции.
REGNUM 02:46
Гаджеты

Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы

Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
Актуальные Новости вчера в 12:13
Политика

Верховная рада уволила министра развития территорий Украины

Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 04:46
Космос

Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем

Красная весна 02 февраля в 05:50
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Не время умирать»

Inc-news.ru вчера в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное