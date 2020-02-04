Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода. Такое заявление политик сделал в ходе посещения бумажной фабрики в городе Добруш.

Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

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