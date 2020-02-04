Политика
News.ruЛукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода. Такое заявление политик сделал в ходе посещения бумажной фабрики в городе Добруш.
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Политика
Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Здоровье
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса
Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Политика
Литва предложила Белоруссии регулярные поставки нефти
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем предложил обсудить возможность регулярных поставок нефти Минску.
Общество
В РПЦ предложили перестать освящать оружие массового поражения
Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования Русской православной церкви (РПЦ) проанализировала традицию церковного благословения православных христиан «на исполнение воинского долга», и пришла к выводу, что РПЦ должна отказаться от освящения некоторых видов оружия.
Общество
Москву ждет аномальный холод во второй половине недели
Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Политика
Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы
"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
Общество
Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Скандал с предложением продавать животных ради оплаты коммунальных услуг разгорелся 1 февраля.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Экономика
Tesla рекордно подорожала за сутки
Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Политика
Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране
В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Энергетика
Цена на нефть упала до минимума за год
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 54,48 доллара за баррель впервые с января 2019 года.
Армия и оружие
Пленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо
Как рассказал другой пленный, Хусейн Абдель Азиз, он попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин.
Происшествия
Во Франции обнаружили мертвым чеченца Мансура Старого
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Общество
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала совместное фото с новым бойфрендом Майклом Полански
Американская певица и актриса Стефани Джерманотта, известная под псевдонимом Леди Гага, показала совместное фото с новым бойфрендом Майклом Полански.
Политика
Краснов получил чин действительного государственного советника юстиции
Генеральному прокурору России Игорю Краснову присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции.
Гаджеты
Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы
Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
Политика
Верховная рада уволила министра развития территорий Украины
Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».
Космос
Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем
Кино