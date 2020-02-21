Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Господин Лукашенко утверждает, что российские компании добиваются премии $12 к мировой цене. Напомним, глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 февраля провел переговоры с господином Лукашенко. Он сказал президенту Белоруссии о готовности к совместной работе по поставкам нефти.
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным

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Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

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Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 19 февраля в 11:11
Армия и оружие

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
ТАСС 02:26
Общество

Падение метеорита в Карелии зафиксировали на видео

Случившееся зафиксировала камера, принадлежащая компании «Ситилинк». Видео демонстрирует полет небесного тела с большой скоростью.
Профиль 03:34
Общество

МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме.
Российская газета 03:48
Армия и оружие

При авиаударе в Идлибе погибли турецкие военные

Lenta.ru вчера в 09:41
Политика

Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины

"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Вестник Кавказа 05:27
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Гаджеты

Названо лучшее время для покупки новых iPhone в России

Наиболее выгодным периодом для покупки новых моделей iPhone является февраль и март, а снижение цен на новинки от Apple начинается после их официального старта продаж, выяснили эксперты «Яндекс.Маркета».
Rambler News Service 03:49
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
RT на русском 03:55
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Транспорт

С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

Российская газета 02:50
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Piter.tv 05:22
Происшествия

В Омске семерых учениц госпитализировали со школьного праздника

Семерых учениц госпитализировали в токсикологическое отделение после школьного праздника.
Российская газета 04:57
Спорт

Брянец Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
БрянскToday вчера в 11:33
Футбол

Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок

Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
Евро-футбол.ру 05:29
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Происшествия

Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы

Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
REGNUM 00:20
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 19 февраля в 08:44
Общество

В России могут ввести новый штраф для дачников

В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Российская газета 05:28
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейским «Паразитам»

Мойка78 вчера в 23:20
Космос

На Марсе обнаружили военный корабль

Уфологи считают, что подобная находка может быть доказательством существования древнего океана на Марсе.
ToDay News Ufa 19 февраля в 11:37
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Экономика

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
Интерфакс 02:08
Общество

Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом

В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.
Аргументы недели 01:10
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
РИА Новости вчера в 17:20
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