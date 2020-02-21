Экономика
КоммерсантъЛукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Господин Лукашенко утверждает, что российские компании добиваются премии $12 к мировой цене. Напомним, глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 февраля провел переговоры с господином Лукашенко. Он сказал президенту Белоруссии о готовности к совместной работе по поставкам нефти.
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Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Армия и оружие
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
Происшествия
Два мальчика утонули в пруду под Липецком
Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
Общество
Падение метеорита в Карелии зафиксировали на видео
Случившееся зафиксировала камера, принадлежащая компании «Ситилинк». Видео демонстрирует полет небесного тела с большой скоростью.
Общество
МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме
Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли турецкие военные
Политика
Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины
"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Гаджеты
Названо лучшее время для покупки новых iPhone в России
Наиболее выгодным периодом для покупки новых моделей iPhone является февраль и март, а снижение цен на новинки от Apple начинается после их официального старта продаж, выяснили эксперты «Яндекс.Маркета».
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Транспорт
С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Происшествия
В Омске семерых учениц госпитализировали со школьного праздника
Семерых учениц госпитализировали в токсикологическое отделение после школьного праздника.
Спорт
Брянец Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
Футбол
Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок
Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы
Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
В России могут ввести новый штраф для дачников
В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейским «Паразитам»
Космос
На Марсе обнаружили военный корабль
Уфологи считают, что подобная находка может быть доказательством существования древнего океана на Марсе.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Экономика
Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума
Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
Общество
Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом
В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).