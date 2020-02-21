Экономика
КоммерсантъЛукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Господин Лукашенко утверждает, что российские компании добиваются премии $12 к мировой цене. Напомним, глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 февраля провел переговоры с господином Лукашенко. Он сказал президенту Белоруссии о готовности к совместной работе по поставкам нефти.
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Футбол
Крал: для «Спартака» в чемпионате России не все потеряно
Напомним, что красно-белые возобновят чемпионат России матчем 20 тура против "Динамо".
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Общество
В Москве побит третий подряд температурный рекорд
Происшествия
СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Теннис
Даниил Медведев: Тренер сделал всё правильно
Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение своего наставника Жиля Сервара уйти с арены после проигранного россиянином сета в матче с итальянцем Янником Синнером.
Армия и оружие
Турция отправила в Идлиб колонну техники и грузовиков с боеприпасами
Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну боевой техники и грузового транспорта.
Политика
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Политика
СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США
Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Происшествия
Два мальчика утонули в пруду под Липецком
Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
Авто
Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Общество
ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска
Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.
Биатлон
Анфиса Резцова хочет подать в суд на СБР из-за своей дочери
Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.
Шоу-бизнес
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Происшествия
Стрельба в саратовском кафе: госпитализирован пострадавший
В одном из саратовских кафе неизвестные открыли стрельбу. Как сообщают очевидцы, злоумышленники стреляли из травматического пистолета.
Общество
BlaBlaCar прекратил работу в Крыму из-за санкций ЕС
Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar перестал оказывать услуги в Крыму из-за санкций Европейского союза.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы
На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Футбол
Глава испанской Ла Лиги назвал Смолова легендой футбола
В официальном аккаунте Ла Лиги в Instagram опубликовали картинку с изображением российских игроков, выступавших за "Сельту": Александра Мостового, Валерия Карпина и Смолова, назвав последнего новым "царем" команды.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.