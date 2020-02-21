Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Господин Лукашенко утверждает, что российские компании добиваются премии $12 к мировой цене. Напомним, глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 февраля провел переговоры с господином Лукашенко. Он сказал президенту Белоруссии о готовности к совместной работе по поставкам нефти.
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Россия согласна на уступки Белоруссии в поставках нефти

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Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

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РИА Новостивчера в 10:40
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Политика

Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Сандерса из РФ

Слухи о поддержке Россией потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса созданы, чтобы дискредитировать его и не допустить участия демократа в предвыборной гонке, считает действующий американский лидер Дональд Трамп.
News.ru 00:53
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК вчера в 14:01
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Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе

Гречневая каша относится к числу полезных блюд, однако, в некоторых случаях ее употребление может навредить организму и здоровью в целом.
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Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru вчера в 08:06
Происшествия

Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 00:19
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В Красноярске погиб один из пострадавших при пожаре в жилом доме

РБК 00:18
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
REGNUM 00:15
Транспорт

Станцию «Смоленская» московского метро закрыли на полтора года

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закрыта с 22 февраля на полтора года для замены эскалаторов, сообщается на сайте перевозчика.
Известия вчера в 20:44
Армия и оружие

США не приняли решение по вопросу поставки Patriot Турции

США не приняли решение по вопросу поставки Patriot Турции. Об этом сообщили представители Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне.
Piter.tv вчера в 03:17
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
REGNUM вчера в 23:43
Наука

Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей

Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Naked Science вчера в 11:48
Происшествия

Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
RT на русском 00:12
Армия и оружие

ВС Франции отчитались по операциям в Мали

Красная весна 19 февраля в 07:55
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия вчера в 15:10
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Российская газета 19 февраля в 17:15
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru вчера в 23:25
Политика

Депутаты поселка на Украине выступили против приема эвакуированных из Китая

Медицинский центр «Новые Санжары» в одноименном украинском поселке не приспособлен для приема эвакуированных из Китая граждан.
Росбалт 20 февраля в 10:58
Здоровье

Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Ореанда-Новости 19 февраля в 13:59
Спорт

Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей

Екатеринбург-ТВ 20 февраля в 23:10
Гаджеты

Владимирские девушки рассказали, что подарят своим мужчинам на 23 февраля

КП - Владимир 19 февраля в 17:00
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Экономика

Транзит газа не учли: правительство Украины переделывает макропрогноз

Гончарук заявил, что прошлый макропрогноз, сделанный осенью 2019 года, не учитывал того, как решится ситуация с транзитом российского газа.
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Гаджеты

Подтверждено наличие выдвижной камеры у смартфона Xiaomi Redmi K30 Pro

3DNews вчера в 00:50
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице

Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Readovka.ru вчера в 08:49
Финансы

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
Интерфакс вчера в 11:17
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Единоборства

Украинец Амосов победил Эда Рута на турнире Bellator 239

Украинский боец MMA Ярослав Амосов одержал победу над Эдом Рутом в главном поединке турнира Bellator 239, который прошел в Такервилле (штат Оклахома, США).
ProstoProSport 00:53
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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