Экономика
КоммерсантъЛукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Господин Лукашенко утверждает, что российские компании добиваются премии $12 к мировой цене. Напомним, глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 февраля провел переговоры с господином Лукашенко. Он сказал президенту Белоруссии о готовности к совместной работе по поставкам нефти.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Политика
Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Сандерса из РФ
Слухи о поддержке Россией потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса созданы, чтобы дискредитировать его и не допустить участия демократа в предвыборной гонке, считает действующий американский лидер Дональд Трамп.
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Здоровье
Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе
Гречневая каша относится к числу полезных блюд, однако, в некоторых случаях ее употребление может навредить организму и здоровью в целом.
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Происшествия
Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области
Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
Транспорт
Станцию «Смоленская» московского метро закрыли на полтора года
Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закрыта с 22 февраля на полтора года для замены эскалаторов, сообщается на сайте перевозчика.
Армия и оружие
США не приняли решение по вопросу поставки Patriot Турции
США не приняли решение по вопросу поставки Patriot Турции. Об этом сообщили представители Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
Наука
Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей
Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Происшествия
Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
Армия и оружие
ВС Франции отчитались по операциям в Мали
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Политика
Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Политика
Депутаты поселка на Украине выступили против приема эвакуированных из Китая
Медицинский центр «Новые Санжары» в одноименном украинском поселке не приспособлен для приема эвакуированных из Китая граждан.
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Спорт
Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей
Гаджеты
Владимирские девушки рассказали, что подарят своим мужчинам на 23 февраля
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Экономика
Транзит газа не учли: правительство Украины переделывает макропрогноз
Гончарук заявил, что прошлый макропрогноз, сделанный осенью 2019 года, не учитывал того, как решится ситуация с транзитом российского газа.
Гаджеты
Подтверждено наличие выдвижной камеры у смартфона Xiaomi Redmi K30 Pro
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице
Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Единоборства
Украинец Амосов победил Эда Рута на турнире Bellator 239
Украинский боец MMA Ярослав Амосов одержал победу над Эдом Рутом в главном поединке турнира Bellator 239, который прошел в Такервилле (штат Оклахома, США).